Установка светофора на проспекте Энтузиастов в Пскове не остановит пьяных водителей - активист «Убитых дорог»

12:43, 20 сентября 2019, ПАИ

Установка светофора на проспекте Энтузиастов в Пскове не решит всех проблем и не будет сдерживать пьяных водителей, считает активист движения «Убитые дороги» Николай Мельков. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции 20 сентября.

По мнению Николая Мелькова, в месте, где в апреле 6-летняя девочка погибла под колесами мотоцикла, нужно установить сужающие элементы или выступающий переход, которые заставят водителей скидывать скорость.

Николай Мельков также рассказал, что улицы Труда и Леона Поземского в результате капремонта свяжет круговое движение, и поэтому пешеходам предстоит преодолевать большое расстояние.

На просьбу оценить безопасность Пскова для пешеходов по шкале от 1 до 10 ответил активист «Убитых дорог» Дмитрий Цопов: «Если сравнивать с другими города - не плохо и не хорошо - средняя оценка».

Николай Мельков отметил, что в каждом районе Пскова по-разному может сложиться оценка, надо учитывать особенности движения.