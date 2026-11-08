Кинолог объяснил, почему нельзя отказываться от вакцинации собак

14:24, 08 ноября 2026, ПАИ

Отказ от вакцинации многократно повышает риск смертельных заболеваний у собак. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, пишет РИА Новости.

По словам эксперта, особенно уязвимы непривитые питомцы, которые гуляют на улице и контактируют с другими животными. Риск тяжёлых инфекций у них в разы выше, чем у привитых.

Комплексная прививка защищает от набора опасных болезней (бешенства, лептоспироза, чумы плотоядных, парвовирусного энтерита и аденовирусных инфекций). Без вакцины шанс заразиться ими возрастает в разы.

Владимир Голубев отметил, что отказы от прививок участились на фоне недавних сообщений о пострадавших после введения комплексных препаратов животных. Однако отсутствие вакцинации создаёт не менее серьёзный риск для самого питомца и для окружающих.