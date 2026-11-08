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Общество

Можно ли родителям читать переписку ребёнка, рассказала юрист

Читать переписку ребёнка без его согласия родители по закону не вправе, но иногда вмешаться всё же можно, если это нужно для его защиты. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник отдела социального законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Ольга Еремина, пишет РИА Новости.

Фото: ПАИ

По словам эксперта, свободного доступа к детской переписке закон родителю не даёт, зато обязывает заботиться о здоровье и развитии ребёнка. Поэтому любое вторжение в его личное пространство допустимо лишь тогда, когда оно соразмерно реальной угрозе и служит именно защите.

С возрастом право ребёнка на частную жизнь становится весомее. Из-за этого родителям стоит уходить от контроля к доверию: правильнее, чтобы доступ к переписке появлялся с добровольного согласия ребёнка, а не через тайное или принудительное ознакомление, отметила специалист.

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