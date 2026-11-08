В Великих Луках устанавливают личность мужчины, запечатлённого на видеозаписи

15:28, 08 ноября 2026, ПАИ

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки устанавливают личность мужчины, зафиксированного на видеозаписи. Видео опубликовано в канале «Управление МВД России по Псковской области» в MAX.

Граждан, которые могут опознать данного мужчину и обладают иной значимой информацией, просят незамедлительно сообщить об этом по контактному телефону (+7 811-53) 5‑27‑94 или 102 (112).

Ранее сообщалось, что водителя под градусом, который ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение, выявили сотрудники Госавтоинспекции в ходе проведённых мероприятий.