До 8 градусов тепла прогнозируется в Псковской области 9 ноября
Облачная погода без существенных осадков прогнозируется в Псковской области 9 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на Псковский гидрометцентр.
Будет дуть умеренный ветер западных направлений 3–5 метров в секунду.
Температура воздуха в регионе ночью составит +0...+5 градусов, днём – до +3…+8 градусов. В Пскове температура ночью +2...+4 градусов, днём –до +6...+8 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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