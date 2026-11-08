До 8 градусов тепла прогнозируется в Псковской области 9 ноября

15:14, 08 ноября 2026, ПАИ

Облачная погода без существенных осадков прогнозируется в Псковской области 9 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Будет дуть умеренный ветер западных направлений 3–5 метров в секунду.

Температура воздуха в регионе ночью составит +0...+5 градусов, днём – до +3…+8 градусов. В Пскове температура ночью +2...+4 градусов, днём –до +6...+8 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.