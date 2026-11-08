Эксперт рассказал, как самозапрет на оформление сим-карт защитит от мошенников
Самозапрет на выпуск сим-карт поможет гражданам защититься от мошенников и предотвратить утечку данных. Об этом рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко, пишет news.ru.
По его словам, смысл самозапрета в том, чтобы полностью контролировать ситуацию. Человек сам определяет границы для операторов связи и осознанно управляет тем, как выглядит в цифровом мире. Это даёт прозрачность и личное участие при каждом шаге.
Пётр Щербаченко отметил, что раньше аферисты помимо банковских карт оформляли сим-карты на чужие имена. Мошенники получали номера вместе с персональными данными, которые крали.
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