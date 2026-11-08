Муниципальный этап ВсОШ стартовал в Великих Луках

14:06, 08 ноября 2026, ПАИ

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) стартовал в Великих Луках 6 ноября. Он открылся состязанием по астрономии и завершится 4 декабря олимпиадой по труду. Об этом ПАИ сообщили в управлении образования администрации Великих Лук.

«ВсОШ – самое масштабное интеллектуальное соревнование в России, направленное на выявление и поддержку талантливых детей. Муниципальный этап – это первый серьёзный фильтр после школьного тура: именно здесь определяется, кто получит путёвку на региональный этап и шанс побороться за льготы при поступлении в вузы», – отметили в ведомстве.

К участию в муниципальном этапе допускаются ученики 7–11-х классов, набравшие на школьном этапе необходимое количество баллов, установленное организатором для каждого предмета и класса, а также победители и призёры муниципального этапа прошлого учебного года, продолжающие обучение в школе.

Ожидается, что в 2026/2027 учебном году свои знания на муниципальном этапе продемонстрирует более 1 500 юных великолучан.