Из-за неуплаты алиментов жительницу Пустошкинского района отправили на исправительные работы

13:04, 20 сентября 2019, ПАИ

44-летнюю жительницу Пустошкинского района приговорили к 6 месяцам исправительных работ за неоднократную неуплату алиментов без уважительных причин, сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре.

По решению суда женщину лишили родительских прав в отношении двоих несовершеннолетних детей и обязали уплачивать алименты на детей до достижения ими совершеннолетия. С сентября прошлого года трудоспособная женщина алименты не платила.

Опочецкий районный суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ. Отмечается, что 5% заработка, полученного на исправительных работах, удержат в доход государства.