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Общество

За перелом ключицы сожительнице жителя Пустошкинского района ограничили в свободе

К ограничению свободы приговорили 56-летнего жителя Пустошкинского района за причинение здоровью сожительницы вреда средней тяжести, сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре.

25 июня нетрезвый мужчина сломал сожительнице правую ключицу, причинил ссадины и кровоподтеки. Травмы вызвали длительное расстройство здоровья - более 21 дня.

Мировой судья судебного участка №14 Пустошкинского района признал злоумышленника виновным по части 1 статьи 112 УК РФ. Ограничение свободы связано с запретом на посещение мест торговли в пределах Пустошкинского района, где реализуют алкогольные напитки в розлив, а также обязанностью не выезжать за пределы муниципалитета и не менять место жительства без согласия специализированного государственного органа.

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