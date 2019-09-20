За перелом ключицы сожительнице жителя Пустошкинского района ограничили в свободе
К ограничению свободы приговорили 56-летнего жителя Пустошкинского района за причинение здоровью сожительницы вреда средней тяжести, сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре.
25 июня нетрезвый мужчина сломал сожительнице правую ключицу, причинил ссадины и кровоподтеки. Травмы вызвали длительное расстройство здоровья - более 21 дня.
Мировой судья судебного участка №14 Пустошкинского района признал злоумышленника виновным по части 1 статьи 112 УК РФ. Ограничение свободы связано с запретом на посещение мест торговли в пределах Пустошкинского района, где реализуют алкогольные напитки в розлив, а также обязанностью не выезжать за пределы муниципалитета и не менять место жительства без согласия специализированного государственного органа.