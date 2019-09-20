В платежки за коммуналку могут включить еще одну строчку расходов

14:07, 20 сентября 2019, ПАИ

В ряде регионов России, которые названы пилотными площадками, в квитанции за коммунальные услуги планируют включить еще одну строчку расходов. Сумма оплаты составит порядка 150 рублей с квартиры. Это отчисление в единый страховой фонд для борьбы с последствиями чрезвычайных ситуаций.

Соответствующее предложение поступило от Минфина и Центробанка России, сообщают «Известия». В качестве пилотных названы Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Омская и Белгородская области, Забайкальский, Пермский, Красноярский, Краснодарский и Хабаровский края. Псковская область в этот список не включена.

Известно,что тарифы отданы на усмотрение субъектов, плата в регионах с высокими рисками может быть выше. Пока что такие отчисления планируют сделать добровольными. Они будут аккумулироваться на счетах Российской национальной страховочной компании (около 95 процентов отчислений).