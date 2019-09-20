0
14:17
Псковские интеграционные мастерские празднуют 20-летие с момента основания
13:38
Михаил Ведерников: Подвиг погибших в 2000 году воинов спецназа не должен остаться в тени
11:43
Дорогу Псков - Ваулино - Торошино отремонтируют до конца года
10:56
Горожане возмущены ликвидацией пешеходного перехода в центре Пскова
10:23
Российские банки будут проверять родственников заемщиков
09:59
Зажатыми в дверях протащил автобус псковичку с 4-летней дочкой
09:43
ФОТОФАКТ: Канализационный колодец на улице Инженерной в Пскове до сих пор не закрыли
Еще новости
Общество

В платежки за коммуналку могут включить еще одну строчку расходов

В ряде регионов России, которые названы пилотными площадками, в квитанции за коммунальные услуги планируют включить еще одну строчку расходов. Сумма оплаты составит порядка 150 рублей с квартиры. Это отчисление в единый страховой фонд для борьбы с последствиями чрезвычайных ситуаций.

Соответствующее предложение поступило от Минфина и Центробанка России, сообщают «Известия». В качестве пилотных названы Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Омская и Белгородская области, Забайкальский, Пермский, Красноярский, Краснодарский и Хабаровский края. Псковская область в этот список не включена.

Известно,что тарифы отданы на усмотрение субъектов, плата в регионах с высокими рисками может быть выше. Пока что такие отчисления планируют сделать добровольными. Они будут аккумулироваться на счетах Российской национальной страховочной компании (около 95 процентов отчислений).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковские интеграционные мастерские празднуют 20-летие с момента основания
20 сентября 2019
Псковские интеграционные мастерские празднуют 20-летие с момента основания
Михаил Ведерников: Подвиг погибших в 2000 году воинов спецназа не должен остаться в тени
20 сентября 2019
Михаил Ведерников: Подвиг погибших в 2000 году воинов спецназа не должен остаться в тени
Дорогу Псков - Ваулино - Торошино отремонтируют до конца года
20 сентября 2019
Дорогу Псков - Ваулино - Торошино отремонтируют до конца года
Горожане возмущены ликвидацией пешеходного перехода в центре Пскова
20 сентября 2019
Горожане возмущены ликвидацией пешеходного перехода в центре Пскова
Российские банки будут проверять родственников заемщиков
20 сентября 2019
Российские банки будут проверять родственников заемщиков
Зажатыми в дверях протащил автобус псковичку с 4-летней дочкой
20 сентября 2019
Зажатыми в дверях протащил автобус псковичку с 4-летней дочкой
ФОТОФАКТ: Канализационный колодец на улице Инженерной в Пскове до сих пор не закрыли
20 сентября 2019
ФОТОФАКТ: Канализационный колодец на улице Инженерной в Пскове до сих пор не закрыли
Тепло в квартиры псковичей придёт 24-25 сентября
20 сентября 2019
Тепло в квартиры псковичей придёт 24-25 сентября

Идет загрузка...