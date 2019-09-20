Псков занял 8 место в СЗФО по качеству работы общественного транспорта

15:18, 20 сентября 2019, ПАИ

Псков занял 8 место в Северо-Западном федеральном округе (86 место по России) по качеству работы общественного транспорта. Жители оценили работу городских транспортных компаний на 6,8 балла из 10, что на 0,1 балла ниже, чем в прошлом году. Такой результат показало исследование, проведенное аналитиками Domofond.

Великие Луки расположились на 16 месте рейтинга по СЗФО, и на 164 – по России. Великолучане оценили работу общественного транспорта на 6,1 балла. В 2018 году этот показатель был 5,4.

Лидером по СЗФО оказался Мурманск (4 место по России), второе место занял Череповец (9 – по России), третье – Ухта, Коми (18 – по России). Четвертым стал Калининград (27 место по России), пятым – Санкт-Петербург (30 – по России), шестым – Гатчина, Ленинградская область (51 – по России), седьмым – Северодвинск (73 – по России), девятым – Всеволожск, Ленинградская область (88 – по России), десятым – Сыктывкар, Коми (103 – по России).

Хуже всего в округе с транспортом дела обстоят в Кудрово Ленинградской области. Этот населённый пункт оказался на 193 месте в стране и 20 в СЗФОН.

Соседний с Псковом Великий Новогород занял 14 место по округу и 151 по России.

В рейтинге участвовали 200 крупнейших городов страны, а общее число респондентов составило 90 тысяч человек. В среднем по России работу общественного транспорта оценили в 6,6 балла, что на 0,2 балла ниже, чем в прошлом году. Общий рейтинг по России возглавила Тюмень, вторым стал Северск (Томская область), третьим – Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий автономный округ). Последнее, 200 место в общем рейтинге по России заняли Шахты (Ростовская область).