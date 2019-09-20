Угроза убийством закончилась для псковича ограничением свободы

17:37, 20 сентября 2019, ПАИ

За угрозу убийством 35-летнему жителю деревни Серёдка Псковского района на 10 месяцев ограничили свободу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

В середине июня подсудимый пришел к знакомой, проживающей в одном из домов в Середке. Между ними произошла ссора, в ходе которой злоумышленник достал из кармана своей толстовки кухонный нож и стал угрожать женщине убийством. Он сказал: «Зарежу!» и замахнулся ножом на потерпевшую.

Суд учел смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих и назначил подсудимому наказание виде ограничения свободы. На мужчину возложены ряд ограничений и обязанностей. Приговор суда не вступил в законную силу.