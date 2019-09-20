Пётр Крупеня взял на контроль расследование уголовного дела о невыплате зарплаты работникам Аквавелсервиса

15:41, 20 сентября 2019, ПАИ

Руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области генерал-майор юстиции Пётр Крупеня взял на контроль расследование уголовного дела о невыплате зарплаты работникам ООО «Аквавелсервис». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управлении.

Четыре работника компании пришли к Петру Крупене на выездной прием граждан, который прошел в Великих Луках 19 сентября. Они рассказали, что долгое время более десяти сотрудников не получали зарплату, общая сумма задолженности, по их подсчетам, превышает полмиллиона рублей.

Пётр Крупеня проинформировал заявителей о ходе и предварительных результатах расследования уголовного дела, возбужденного в отношении «Аквавелсервиса» на основании части 2 статьи 145.1 УК РФ. По словам руководителя управления, следствие приняло меры по поиску и изъятию имущества компании, бухгалтерские документы изъяты в ходе обыска. Также назначена судебная экспертиза. Пётр Крупеня договорился с потерпевшими о тесном взаимодействии, чтобы добиться восстановления нарушенных трудовых прав.

Всего руководитель управления принял 8 человек. Два из них обратились по вопросу трудоустройства и узнали о порядке поступления на службу в органы Следственного комитета. Еще двое граждан пришли по вопросу расследования преступления против личности.