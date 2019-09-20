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Общество

ВТБ улучшит условия по накопительному счету «Копилка»

С 1 октября ВТБ предложит своим клиентам улучшенные условия при открытии накопительного счета «Копилка». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе банка, теперь при размещении на нем суммы до 1,5 млн рублей они смогут получить повышенную доходность до 8% годовых в первые три месяца.

Условия будут доступны клиентам ВТБ, впервые открывшим накопительный счет «Копилка». Для получения максимального дохода вкладчик должен владеть «Мультикартой» с подключенной опцией «Сбережения» и ежемесячно совершать по ней транзакции в размере от 75 тысяч рублей. Процентная ставка начисляется на ежедневный остаток и зависит от размещенной в «Копилке» суммы. Повышенные проценты доступны в первые три месяца хранения средств за счет начисления вознаграждения 1,5% к базовой ставке 6,5% годовых.

Максимальная доходность накопительного счета – до 7,5% годовых. Она доступна владельцам «Мультикарты» с подключенной опцией «Сбережения» и достигается с 12 месяца размещения средств за счет начисления вознаграждения 1,5% к базовому показателю 6% годовых. Процентная ставка на минимальный остаток зависит от срока хранения средств.

«В рамках своей стратегии ВТБ в первую очередь ориентируется на потребности клиентов. Поэтому специально для тех, кто предпочитает долгосрочные инвестиции и не хочет использовать депозиты, мы предлагаем разместить свои средства на классическом накопительном счете, получив при этом одно из лучших предложений на рынке – до 7,5% годовых. Для тех клиентов, кому необходим быстрый доход, мы придумали специальный накопительный счет «Копилка», с помощью которого можно получить до 8% годовых уже в течение первых трех месяцев с момента его оформления», - отметила старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ Юлия Деменюк.

Открыть новый накопительный счет и разместить на нем средства можно любым удобным для клиента способом: в отделении банка, в web-версии или в мобильном приложении ВТБ-Онлайн. Изменения применяются в отношении новых и ранее открытых накопительных счетов.

Минимальная сумма первоначального взноса по накопительным счетам отсутствует, предусмотрено их пополнение и снятие средств без ограничений или потери начисленных процентов. Открыть счет можно в трех валютах: российский рубль, доллар США и евро. Для клиента в каждой валюте единовременно может действовать только один накопительный счет «Копилка». Вознаграждение по опции «Сбережения» начисляется на величину минимального совокупного остатка по накопительным счетам и срочным вкладам в рублях за отчетный месяц и зависит от суммы совершаемых безналичных покупок.

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