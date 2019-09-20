Праздничные наряды псковичек представлены на выставке в Белгороде

16:44, 20 сентября 2019, ПАИ

Праздничный женский костюм состоятельной жительницы Пскова XIX века представлен на выставке Российского этнографического музея в Белгороде. Как сообщает «БелПресс», в местном музее народной культуры открылась экспозиция, посвящённая русскому народному костюму.

Белгородцы могут увидеть сарафан из затканной золотом парчи поверх кисейной рубахи. Костюм дополняют составной головной убор – шишак, расшитый рубленым перламутром, и белый платок с золотым шитьём.

«Такие наряды и головные уборы были довольно увесистыми, что заставляло женщин, носивших их, сохранять правильную осанку», – рассказала куратор выставки, научный сотрудник отдела этнографии русского народа Российского этнографического музея Елена Мадлевская.

Всего экспозиция «Русский народный костюм: одежда для людей и кукол» включает более 20 полных костюмов, отдельных предметов одежды и головных уборов XIX – первой трети XX века из 12 губерний России. Здесь есть обшитые яркими лентами понёвы (поясные юбки), затканные золотой нитью сарафаны и вышитые разноцветными нитками пояса, расшитые бисером, бусинами и перламутром сороки и шишаки (головные уборы).

Можно увидеть не только женские наряды, но и мужские. Экспозицию дополняют порядка 40 кукол в нарядах, аналогичных образцам.

Выставка будет работать до 8 ноября.