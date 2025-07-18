Оконные проёмы реставрируют в Стефановской церкви Мирожского монастыря в Пскове

23:52, 17 июля 2025, ПАИ

В интерьерах Стефановской церкви XVII века из архитектурного ансамбля Мирожского монастыря в Пскове продолжаются работы по вычинке деструктированной кладки и реставрация окон, сообщили ПАИ в в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

«Работать приходится с различными типами перемычек. Где-то происходит полная реставрация (воссоздание), где-то – частичная замена отдельных камней», – отметили в АНО «Возрождение».

Масштабная реставрация Стефановской церкви проходит впервые. Работы идут во всех помещениях второго этажа: в трапезной и в храме. Завершается замена кровли. В Стефановской церкви работы ведутся с 2024 года. На 2025 год запланировано завершение кровельных работ, работа в интерьерах церкви и братского корпуса, устройство и подведение коммуникаций.

Отметим, первая каменная церковь во имя апостола и мученика архидиакона Стефана построена в 1403-1404 годах. Церковь перестроена и освящена в 1713 году. На первом этаже незавершённой церкви до 1800 года находились жилые покои настоятеля Венедикта, но после наводнения в том же году покои были переведены в корпус напротив. Второй этаж здания использовался для восьми келий монастырской братии. С конца 1820-х по 1870-е годы материальное положение монастыря было крайне бедственным, средств на содержание зданий не было.

С 1879 года на средства, выделенные псковским казначейством, братский корпус отремонтирован, над Святыми воротами была возведена новая колокольня «из плиты и кирпича», покрыта железом, «но не оштукатурена и не отбелена». В 1902 году братский корпус и колокольня были вновь отремонтированы под наблюдением псковского губернского архитектора Ф. Неструха.

В мае 1924 года Мирожский монастырь закрыт. С 1930 года братский корпус использовался как общежитие для туристов. С 1946 по 1968 годы помещения братского корпуса использовались под жильё: интерьеры были разделены перегородками, устроены печи, вход в корпус находился в юго-западной пристройке, на второй этаж вела деревянная лестница.

Помещения первого этажа из-за угрозы затоплений и сырости использовались в хозяйственных целях, а в 1960-х годах в них был размещён сезонный пункт общественного питания, обслуживающий городской пляж. Помещение первого яруса колокольни использовалось для хранения дров.

В 1968 году братский корпус в составе ансамбля Мирожского монастыря передан Псковскому историко-художественному и архитектурному музею-заповеднику. В 1994 году братский корпус с колокольней переданы в ведение Псковской епархии для размещения в нём православной иконописной школы.

Масштабная реставрация Стефановской церкви проходит впервые.