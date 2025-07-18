Митрополит Матфей совершил молебен в храме на Мамаевом кургане

16:35, 18 июля 2025, ПАИ

Молебен в храме Всех Святых на Мамаевом кургане совершил митрополит Псковский и Порховский Матфей с делегацией, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской епархии.

Делегация посетила памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане в Волгограде и исполнила молебное пение в храме Всех Святых. Молебен возглавил секретарь Псковской епархии протоиерей Андрей Вахрушев.

По окончании молебна у Вечного огня прошло возложение цветов.