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Митрополит Матфей совершил молебен в храме на Мамаевом кургане

Молебен в храме Всех Святых на Мамаевом кургане совершил митрополит Псковский и Порховский Матфей с делегацией, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Матфей Елисеев

Делегация посетила памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане в Волгограде и исполнила молебное пение в храме Всех Святых. Молебен возглавил секретарь Псковской епархии протоиерей Андрей Вахрушев.

По окончании молебна у Вечного огня прошло возложение цветов.

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