Двое молдаван попытались попасть в Псковскую область в обход пунктов пропуска

16:50, 20 сентября 2019, ПАИ

Двух граждан Молдовы задержали в Себежском районе при попытке перебраться на территорию Российской Федерации в обход установленного пункта пропуска. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, нарушителей поймали сотрудники ведомства совместно с латвийскими коллегами.

Один из иностранцев не выполнил законное требование и попытался скрыться, но псковский пограничник произвел предупредительный выстрел и задержал злоумышленника.

Днем ранее граждане пытались пересечь границу в пункте пропуска «Бурачки», но в ходе паспортного контроля выяснилось, что им не разрешен въезд в Россию. По данному факту проводится проверка, рассматривается вопрос о возбуждение уголовного дела.

Кроме того, в Красногородском районе вблизи государственной границы пограничники задержали трех жителей одной из стран Юго-Восточной Азии в сопровождении гражданина России, который был проводником. Злоумышленники шли по лесу в сторону сопредельного государства с целью убытия в страны Евросоюза.

В настоящее время в отношении данных лиц возбуждено уголовное дело за покушение на незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации.

За незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации установлено уголовное наказание - максимальная санкция статьи 322 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.