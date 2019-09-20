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Общество

Ряд профессиональных праздников может исчезнуть в России

В России с начала 2020 года могут быть отменены несколько профессиональных праздников, которые были утверждены во времена Советского Союза, сообщает «Газета.ру».

Это связано с тем, что сейчас министерство юстиции занимается пересмотром правовых актов, утвержденных до 1991 года. Свою силу могут утратить более 20 тысяч нормативных актов СССР, некоторыми из которых были введены старейшие профессиональные праздники.

Так, может быть отменён документ, утвердивший День железнодорожника. Этот праздник был введён 29 июля 1936 года постановлением Совнаркома СССР.   

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