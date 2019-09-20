В Великих Луках подготовили схему для транспорта на период реконструкции перекрестка Ленина и Дьяконова

17:52, 20 сентября 2019, ПАИ

Движение транспортных потоков будет изменено в период реконструкции перекрестка проспекта Ленина и улицы Дьяконова в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на и.о. первого заместителя главы администрации Юрия Власюка. Транспортно-логистическая схема уже подготовлена. «Продумываются вопросы изменения движения маршруток, автобусов, личного автотранспорта», - сообщил он.

И подчеркнул, что изменения не коснутся города в целом. «Путепровод будет работать, будет работать улица Энгельса, которую сейчас специально расширяют. Ряд знаков приоритета на некоторых перекрестках будет переставлен», - уточнил Юрий Власюк.

По его словам, сейчас схема организации дорожного движения «проходит актуализацию и дошлифовку». «Но главное уже понятно: разговоры о том, что автомобилисты часами будут стоять в пробках, беспочвенны. Да, будет сложнее, но город не встанет. В целом, длительность поездки у тех, кто раньше ездил через этот перекресток, возрастет не более чем на 10 минут», - сообщил представитель городских властей.

Он также рассказал, что по итогам реконструкции на перекрестке в этой части города появится круговое движение и три подземных пешеходных перехода. «По проекту круговое движение будет идти по двум полосам. К тому же, в связи с тем, что машины не будут останавливаться на красный сигнал светофора, в центре города уменьшится загазованность, уменьшатся пробки, потому что ни одна машина, опять-таки, не будет тормозить на светофоре. Это очень важно», - сказал Юрий Власюк.

Дата начала реконструкции на данном перекрестке пока не названа. Ранее сообщавшиеся в СМИ города данные о старте работ с 23 сентября власти Великих лук опровергли. Сроки реконструкции назовут после заключения договора с подрядчиком.