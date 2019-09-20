Нарушения при тонировке стекол будут выявлять инспекторы ГИБДД на псковских дорогах 21 сентября
Сотрудники отдельной специализированной роты ДПС УГИБДД УМВД России по Псковской области сделают акцент на выявлении водителей, которые управляют транспортными средствами с нарушениями тонировки стекол. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном УМВД России.
Массированные проверки пройдут в регионе 21 сентября. Если светопропускаемость передних ветровых стекол составляет менее 70%, то водители привлекаются к ответственности по части 3.1 статьи 12.5 КоАП России.
ГИБДД призывает всех участников дорожного движения привести свои автомобили в соответствие с требованиями технического регламента о безопасности транспортных средств.