0
18:07
Александр Котов встретился с делегацией из Витебска
18:00
Нарушения при тонировке стекол будут выявлять инспекторы ГИБДД на псковских дорогах 21 сентября
17:47
Псковский депутат Геннадий Григорьев стал многодетным отцом
17:26
Первый подземный пешеходный переход в Псковской области появится в Великих Луках
17:11
Дмитрий Медведев призвал чиновников мечтать о будущем
16:05
Великолукский «Электрополис» вошёл в тройку лучших технопарков России
16:01
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму в Пскове
Еще новости
Общество

Нарушения при тонировке стекол будут выявлять инспекторы ГИБДД на псковских дорогах 21 сентября

Сотрудники отдельной специализированной роты ДПС УГИБДД УМВД России по Псковской области сделают акцент на выявлении водителей, которые управляют транспортными средствами с нарушениями тонировки стекол. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном УМВД России.

Массированные проверки пройдут в регионе 21 сентября. Если светопропускаемость передних ветровых стекол составляет менее 70%, то водители привлекаются к ответственности по части 3.1 статьи 12.5 КоАП России.

ГИБДД призывает всех участников дорожного движения привести свои автомобили в соответствие с требованиями технического регламента о безопасности транспортных средств.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Котов встретился с делегацией из Витебска
20 сентября 2019
Александр Котов встретился с делегацией из Витебска
Нарушения при тонировке стекол будут выявлять инспекторы ГИБДД на псковских дорогах 21 сентября
20 сентября 2019
Нарушения при тонировке стекол будут выявлять инспекторы ГИБДД на псковских дорогах 21 сентября
Псковский депутат Геннадий Григорьев стал многодетным отцом
20 сентября 2019
Псковский депутат Геннадий Григорьев стал многодетным отцом
Первый подземный пешеходный переход в Псковской области появится в Великих Луках
20 сентября 2019
Первый подземный пешеходный переход в Псковской области появится в Великих Луках
Дмитрий Медведев призвал чиновников мечтать о будущем
20 сентября 2019
Дмитрий Медведев призвал чиновников мечтать о будущем
Великолукский «Электрополис» вошёл в тройку лучших технопарков России
20 сентября 2019
Великолукский «Электрополис» вошёл в тройку лучших технопарков России
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму в Пскове
20 сентября 2019
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму в Пскове
Псков занял 8 место в СЗФО по качеству работы общественного транспорта
20 сентября 2019
Псков занял 8 место в СЗФО по качеству работы общественного транспорта

Идет загрузка...