Нарушения при тонировке стекол будут выявлять инспекторы ГИБДД на псковских дорогах 21 сентября

18:00, 20 сентября 2019, ПАИ

Сотрудники отдельной специализированной роты ДПС УГИБДД УМВД России по Псковской области сделают акцент на выявлении водителей, которые управляют транспортными средствами с нарушениями тонировки стекол. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном УМВД России.

Массированные проверки пройдут в регионе 21 сентября. Если светопропускаемость передних ветровых стекол составляет менее 70%, то водители привлекаются к ответственности по части 3.1 статьи 12.5 КоАП России.

ГИБДД призывает всех участников дорожного движения привести свои автомобили в соответствие с требованиями технического регламента о безопасности транспортных средств.