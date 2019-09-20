Жанна Малышева представила Псковскую область на Днях духовной культуры России в Белоруссии

19:21, 20 сентября 2019, ПАИ

Председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева представила регион на Днях духовной культуры России в Белоруссии, которые прошли в Минске. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, Жанна Малышева поучаствовала в открытии мероприятия и в круглом столе «Роль святого князя Александра Невского в истории становления братства народов России и Беларуси».

На круглом столе руководитель регионального комитета рассказала о сотрудничестве Псковской области с белорусскими специалистами сфер культуры и образования в части популяризации образа Александра Невского, изучении его наследия.

Также Жанна Малышева приняла участие в работе дискуссионной площадки «Развитие межрегионального культурного сотрудничества России и Белоруссии». Там она отметила, что в части культурного сотрудничества ведется большая планомерная работа по установлению и укреплению партнерских отношений и творческому обмену по направлениям: профессиональное искусство, народное творчество, музейное дело, библиотечное дело, образование в сфере культуры.

«Данное культурное сотрудничество способствует развитию дружбы между нашими народами, позволяет, прежде всего, увидеть красоту и богатство человеческой души, уникальность и неповторимость каждого человека, каждого народа, обогащает культурную и духовную жизнь наших регионов», — подчеркнула Жанна Малышева.

Дни духовной культуры России в Белоруссии организованы в рамках реализации плана сотрудничества между министерствами культуры двух стран на 2019–2021 годы. Он предусматривает системные мероприятия во всех сферах культуры — музейном деле, театральном искусстве, гастрольной деятельности, кинематографии и библиотечном деле.