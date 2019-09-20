0
18:07
Александр Котов встретился с делегацией из Витебска
18:00
Нарушения при тонировке стекол будут выявлять инспекторы ГИБДД на псковских дорогах 21 сентября
17:47
Псковский депутат Геннадий Григорьев стал многодетным отцом
17:26
Первый подземный пешеходный переход в Псковской области появится в Великих Луках
17:11
Дмитрий Медведев призвал чиновников мечтать о будущем
16:05
Великолукский «Электрополис» вошёл в тройку лучших технопарков России
16:01
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму в Пскове
Еще новости
Общество

Жанна Малышева представила Псковскую область на Днях духовной культуры России в Белоруссии

Председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева представила регион на Днях духовной культуры России в Белоруссии, которые прошли в Минске. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, Жанна Малышева поучаствовала в открытии мероприятия и в круглом столе «Роль святого князя Александра Невского в истории становления братства народов России и Беларуси».

На круглом столе руководитель регионального комитета рассказала о сотрудничестве Псковской области с белорусскими специалистами сфер культуры и образования в части популяризации образа Александра Невского, изучении его наследия.

Также Жанна Малышева приняла участие в работе дискуссионной площадки «Развитие межрегионального культурного сотрудничества России и Белоруссии». Там она отметила, что в части культурного сотрудничества ведется большая планомерная работа по установлению и укреплению партнерских отношений и творческому обмену по направлениям: профессиональное искусство, народное творчество, музейное дело, библиотечное дело, образование в сфере культуры.

«Данное культурное сотрудничество способствует развитию дружбы между нашими народами, позволяет, прежде всего, увидеть красоту и богатство человеческой души, уникальность и неповторимость каждого человека, каждого народа, обогащает культурную и духовную жизнь наших регионов», — подчеркнула Жанна Малышева.

Дни духовной культуры России в Белоруссии организованы в рамках реализации плана сотрудничества между министерствами культуры двух стран на 2019–2021 годы. Он предусматривает системные мероприятия во всех сферах культуры — музейном деле, театральном искусстве, гастрольной деятельности, кинематографии и библиотечном деле.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Котов встретился с делегацией из Витебска
20 сентября 2019
Александр Котов встретился с делегацией из Витебска
Нарушения при тонировке стекол будут выявлять инспекторы ГИБДД на псковских дорогах 21 сентября
20 сентября 2019
Нарушения при тонировке стекол будут выявлять инспекторы ГИБДД на псковских дорогах 21 сентября
Псковский депутат Геннадий Григорьев стал многодетным отцом
20 сентября 2019
Псковский депутат Геннадий Григорьев стал многодетным отцом
Первый подземный пешеходный переход в Псковской области появится в Великих Луках
20 сентября 2019
Первый подземный пешеходный переход в Псковской области появится в Великих Луках
Дмитрий Медведев призвал чиновников мечтать о будущем
20 сентября 2019
Дмитрий Медведев призвал чиновников мечтать о будущем
Великолукский «Электрополис» вошёл в тройку лучших технопарков России
20 сентября 2019
Великолукский «Электрополис» вошёл в тройку лучших технопарков России
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму в Пскове
20 сентября 2019
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму в Пскове
Псков занял 8 место в СЗФО по качеству работы общественного транспорта
20 сентября 2019
Псков занял 8 место в СЗФО по качеству работы общественного транспорта

Идет загрузка...