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Общество

Михаил Ведерников выступил с инициативой законодательно закрепить статус «Заслуженный педагогический работник Псковской области»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступил с инициативой законодательно закрепить статус «Заслуженный педагогический работник Псковской области» с возможностью предоставления определенных выплат. Такое заявление он сделал 20 сентября в Псковском государственном университете во время неформальной встречи с представителями педагогической общественности, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

«Это было бы правильно, как знак внимания и признательности. Почетное звание могли бы получить люди, которые уже состоялись в профессии, чьи заслуги признает педагогическое сообщество региона», — отметил Михаил Ведерников.

Глава региона также затронул тему стимулирования молодых специалистов с помощью грантовой поддержки. По его словам, работа по подготовке грантов, включению педагогов в общественную работу может быть построена с помощью проектного офиса «Команда 2018» и его филиалов в районах.

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