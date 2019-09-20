Михаил Ведерников выступил с инициативой законодательно закрепить статус «Заслуженный педагогический работник Псковской области»

19:52, 20 сентября 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступил с инициативой законодательно закрепить статус «Заслуженный педагогический работник Псковской области» с возможностью предоставления определенных выплат. Такое заявление он сделал 20 сентября в Псковском государственном университете во время неформальной встречи с представителями педагогической общественности, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

«Это было бы правильно, как знак внимания и признательности. Почетное звание могли бы получить люди, которые уже состоялись в профессии, чьи заслуги признает педагогическое сообщество региона», — отметил Михаил Ведерников.

Глава региона также затронул тему стимулирования молодых специалистов с помощью грантовой поддержки. По его словам, работа по подготовке грантов, включению педагогов в общественную работу может быть построена с помощью проектного офиса «Команда 2018» и его филиалов в районах.