Специальные велосипеды и дидактические материалы подарили псковские священники воспитанникам центра лечебной педагогики
Священники Псковской епархии подарили воспитанникам центра лечебной педагогики специальные велосипеды и дидактические материалы, которые позволят сделать учебный процесс ещё более эффективным и помогут развить возможности детей.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии, подарки воспитанникам центра вручили благочинный храмов Пскова, иерей Михаил Федоров и настоятель псковского храма святой великомученицы Анастасии Узорешительницы, иерей Евгений Ковалев.
Коллектив центра лечебной педагогики поблагодарил духовенство Псковской епархии за внимание к нуждам центра и важную для детей поддержку.