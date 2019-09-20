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Общество

Специальные велосипеды и дидактические материалы подарили псковские священники воспитанникам центра лечебной педагогики

Священники Псковской епархии подарили воспитанникам центра лечебной педагогики специальные велосипеды и дидактические материалы, которые позволят сделать учебный процесс ещё более эффективным и помогут развить возможности детей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии, подарки воспитанникам центра вручили благочинный храмов Пскова, иерей Михаил Федоров и настоятель псковского храма святой великомученицы Анастасии Узорешительницы, иерей Евгений Ковалев.

Коллектив центра лечебной педагогики поблагодарил духовенство Псковской епархии за внимание к нуждам центра и важную для детей поддержку.

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