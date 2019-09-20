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Общество

30 лет в рабстве провел россиянин в Казахстане

В Казахстане из трудового рабства освободили мужчину, приехавшего на заработки из России еще во времена Советского Союза. Он провёл в трудовом рабстве порядка 30 лет, сообщает ТАСС.

У мужчины из документов оказался лишь советский паспорт. Миграционная служба Костанайской области для установления личности и гражданства направила запросы в российское посольство в Нур-Султане. После того как оттуда будет получен ответ, мужчине предстоит либо возвращение в Россию, либо получение паспорта гражданина Казахстана.

В фонде «Дамыту» («Развитие») пояснили, что мужчина уехал из дома в 1990 году и в момент распада СССР оказался в Казахстане. В России у него остались родственники и он до сих пор прописан в Нижегородской области, поэтому может претендовать на гражданство России.

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