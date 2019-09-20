Восемь пешеходов пострадали в ДТП на федеральных трассах в Псковской области за 8 месяцев

22:27, 20 сентября 2019, ПАИ

С января по август текущего года на федеральных автомобильных дорогах общего пользования, проходящих по территории Псковской области, зарегистрированы 10 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. В них пострадали 8 человек, в том числе один ребенок, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В семи случаях дорожные происшествия произошли по вине самих пешеходов. Причинами подобных случаев, в частности, стали внезапный выход на проезжую часть дороги и нахождение в тёмное время без световозвращающих элементов.

Для того чтобы избежать ДТП, дорожные полицейские постоянно проводят разъяснительную работу с участниками дорожного движения. Так, недавно в Псковской области состоялась акция ГИБДД «Люби жизнь!». В ее рамках дорожные полицейские вместе с водителями большегрузов призвали пешеходов быть внимательными на дороге.