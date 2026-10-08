Более 50 пар горных лыж изъяли таможенники на границе в Псковской области

22:11, 08 октября 2026, ПАИ

Спортивный инвентарь, не заявленный в товаросопроводительных документах, выявили таможенники на российско-латвийской границе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской таможни.



Фото: пресс-служба Псковской таможни



Фото: пресс-служба Псковской таможни



Фото: пресс-служба Псковской таможни





В пункте пропуска «Убылинка» таможенники остановили автомобиль для проверки и обнаружили горные лыжи и крепления к ним, которые не были заявлены в товаросопроводительных документах. Фактически водитель незаконно перевозил новый и бывший в употреблении спортинвентарь весом более 160 килограммов (52 единицы товара).

«Лыжи и крепления к ним ориентировочной стоимостью более 700 000 рублей изъяты до принятия решения по делу», – пояснил начальник таможенного поста МАПП «Убылинка» Виктор Быков.

Кроме того, в отношении фирмы-перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 16.1 КоАП РФ.