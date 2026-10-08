Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Более 50 пар горных лыж изъяли таможенники на границе в Псковской области

Спортивный инвентарь, не заявленный в товаросопроводительных документах, выявили таможенники на российско-латвийской границе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

  • Более 50 пар горных лыж изъяли таможенники на границе в Псковской области
    Фото: пресс-служба Псковской таможни
  • Более 50 пар горных лыж изъяли таможенники на границе в Псковской области
    Фото: пресс-служба Псковской таможни
  • Более 50 пар горных лыж изъяли таможенники на границе в Псковской области
    Фото: пресс-служба Псковской таможни

В пункте пропуска «Убылинка» таможенники остановили автомобиль для проверки и обнаружили горные лыжи и крепления к ним, которые не были заявлены в товаросопроводительных документах. Фактически водитель незаконно перевозил новый и бывший в употреблении спортинвентарь весом более 160 килограммов (52 единицы товара).

«Лыжи и крепления к ним ориентировочной стоимостью более 700 000 рублей изъяты до принятия решения по делу», – пояснил начальник таможенного поста МАПП «Убылинка» Виктор Быков.

Кроме того, в отношении фирмы-перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 16.1 КоАП РФ.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

08 октября 2026

Более 50 пар горных лыж изъяли таможенники на границе в Псковской области
08 октября 2026

Псковича оштрафовали за публичную дискредитацию ВС РФ
08 октября 2026

Иностранца приговорили к 18 годам тюрьмы за контрабанду более 120 кг наркотиков через Псковскую область
08 октября 2026

Мужчина попытался пронести патрон в здание псковского суда
08 октября 2026

Более 300 выездов совершили псковские росгвардейцы за неделю
08 октября 2026

Бонни и Клайд по-псковски: семейная пара ответит в суде за серию краж в Палкино
08 октября 2026

Рейды Госавтоинспекции из-за роста аварийности с грузовиками проходят на дорогах Псковской области
08 октября 2026

Драка из-за неправильной парковки обернулась для псковича судом

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...