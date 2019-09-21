«Кросс нации» пройдет у Власьевской башни в Пскове
Всероссийские соревнования по бегу «Кросс нации» состоятся в Пскове 21 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.
В рамках кросса состоится «Цифровой забег», дистанция которого составит 5040 метров (по количеству вышек, которые обеспечивают цифровое вещание на территории России). «Цифровой забег» приурочили к переходу с аналогового на цифровое телевещание. Победителям подарят 9 приставок.
Торжественное открытие соревнований состоится в 11:30 у площадки рядом с Власьевской башней Псковского кремля и инсталляции «Россия начинается здесь».