Полицейские изъяли наркотики у молодого великолучанина

11:37, 21 сентября 2019, ПАИ

Полицейские в Великих Луках изъяли наркотическое средство у 27-летнего местного жителя, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе личного досмотра сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков обнаружили и изъяли у великолучанина N-метилэфедрон общей массой 1.01 грамма, что является значительным размером. Отмечается, что молодой человек не работает, ранее судим.

По данному факту возбуждено уголовное дело, великолучанин сознался в совершенном преступлении, добавили в ведомстве.