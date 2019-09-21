Полицейские изъяли наркотики у молодого великолучанина
Полицейские в Великих Луках изъяли наркотическое средство у 27-летнего местного жителя, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В ходе личного досмотра сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков обнаружили и изъяли у великолучанина N-метилэфедрон общей массой 1.01 грамма, что является значительным размером. Отмечается, что молодой человек не работает, ранее судим.
По данному факту возбуждено уголовное дело, великолучанин сознался в совершенном преступлении, добавили в ведомстве.