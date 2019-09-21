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Общество

В связи с отменой ралли «Санкт-Петербург» вырастет число участников финала кубка России в Пскове

В связи с отменой этапа Кубка России – ралли «Санкт-Петербург - 2019» может вырасти на 10-15 экипажей количество участников финала Кубка России России – ралли «Псков Ганзейской», который состоится 26-28 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщил президент федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич.

Он отметил, что некоторые участники ралли «Санкт-Петербург - 2019» имеют лишь три финиша этапа Кубка России по ралли, и поэтому рассчитывали в Петербурге получить необходимый для участия в финале четвертый финиш.

Олег Мыслевич сообщил, что комитет ралли Российской автомобильной федерации будет принимать решение о допуске к финалу тех спортсменов, у которых есть лишь три финиша.

Кроме этого, пояснил Олег Мыслевич, ведутся переговоры с организаторами LADA Rally Cup, чтобы провести финал моносерии в рамках ралли «Псков Ганзейский», а не в Адыгее. «У Пскова большие шансы принять финал», – отметил он.

Комментируя отмену ралли «Санкт-Петербург -2019», Олег Мыслевич сказал, что жаль и организаторов, и участников. «Очень грустно, что такое происходит в российском ралли. Это нонсенс. Я конечно очень расстроен», – добавил президент областной федерации автоспорта.  

Ралли «Псков Ганзейский» – финальный этап Кубка России по ралли, третий этап Кубка Белоруссии по ралли-спринту, финал Чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского». Трасса гонки составил 350 километров по дорогам Псковского, Печорского и Палкинского районов, из которых около 106 километров – протяжённость скоростных участков.

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