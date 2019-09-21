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Общество

Кражу из аптеки в Великих Луках раскрыли по «горячим следам» полицейские

Полицейские в Великих Луках по «горячим следам» раскрыли кражу из аптеки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Отмечается, что 68-летняя жительница Мурманской области забыла у кассы в аптеке по улице Зверева свой кошелек, в котором находились банковская карта и более пяти тысяч рублей. В результате кошелек похитила 47-летняя жительница Великолукского района.

Она дала признательные показания, похищенное изъяли. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Кроме этого, полицейские оперативно установили виновного в краже велосипеда из подъезда дома в деревне Новый Изборск Печорского района. Им оказался ранее судимый 19-летний местный житель.

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