Участники «Цифрового забега» в Пскове смогут выиграть телевизор

14:43, 21 сентября 2019, ПАИ

Участники «Цифрового забега», который состоялся в Пскове 21 сентября в рамках «Кросса нации», смогут выиграть телевизор, сообщил Псковскому агентству информации руководитель управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев.

По его словам, участникам «Цифрового забега» для этого необходимо разместить в социальных сетях фотографию, сделанную в интерактивной зоне «Переходим на цифру», с хэштегом #переходимнацифруврегионе60.

«Цифровой забег» – это маленькая ступенька по предоставлению информации по отключению аналогового телевещания 14 октября и переходу на цифровое телевещание», – отметил Денис Матвеев.

В забеге, дистанция которого составила 5040 метров (по количеству вышек, которые обеспечивают цифровое вещание на территории России), приняло участие порядка 1 тысячи человек. Победителям вручили телевизионные приставки для цифрового телевидения.

В регионе функционирует «горячая линия» (8-800-100-16-11) по вопросам перехода на «цифру», за время работы которой операторы обработали более 1 тыс. обращений. Более 400 из них были заявками на настройку оборудования.

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в регионе выплачивается компенсация за покупку приставок. Право на неё имеют малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане, доход которых ниже прожиточного минимума. На эти цели в бюджете региона предусмотрены 5 млн рублей. Более 460 жителей региона уже получили компенсации.