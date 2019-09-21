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Второй этап открытого кубка Псковской области по велоспорту начался в Печорском районе

Второй этап открытого кубка Псковской области по велоспорту, посвященный велопутешественника Глеба Травина, стартовал в Печорском районе 21 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Сегодня прохошли детские старты, в 16:00 началась кольцевая гонка по улицам Печор. Первыми стартовали участники гонки на 40 километров: юноши от 15 до 16 лет и взрослые участники. В 17:20 на дистанцию в 3,3 километра выйдут дети младше 11 лет, следом на дистанцию 13,2 километра уйдут дети 11 и 12 лет. А юноши, девушки от 13 до 14 лет и юниорки будут покорять дистанцию в 20 километров.

22 сентября в 11:00 пройдет групповая гонка на участке шоссе от деревни Шевелево до Старого Изборска. Для самых юных велосипедистов предусмотрена дистанция 5 километров. Также спортсмены разных возрастов будут преодолевать дистанции в 10, 30 и 60 километров.

Организаторы соревнования – региональный комитет по спорту, федерация велосипедного спорта Псковской области и администрация Печорского района.

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