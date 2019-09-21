В Таллине планируют ограничить продажу алкоголя в развлекательных заведениях

17:20, 21 сентября 2019, ПАИ

Таллиннский совет по вопросам здоровья на заседании комиссии поддержал предложение города ограничить продажу и доступность алкоголя, пишет DELFI Эстония.

Планируется, что с июня 2020 года разрешат продажу алкоголя в развлекательных учреждениях в выходной день накануне рабочей недели до двух часов ночи, а в ночь перед выходным днем — до трех часов. В тоже время, городу необходима действенная помощь законодателя, так как существующее законодательство не позволяет ограничить продажу алкоголя по утрам. Сейчас продажу можно возобновить сразу по завершении ночного покоя — в 6-7 часов утра.

«Исследования подтверждают, что лишь половина 15-16-летних подростков не употребляют алкоголь, и все возрастает число тех, кто напивается допьяна. Ограничение доступности алкоголя — очень важный шаг на пути не только к снижению его потребления, но и четкий сигнал о необходимости защитить развитие детей и молодежи в безопасной жизненной среде», – сообщила руководитель Таллиннского школьного здравоохранения и член Таллиннского совета по вопросам здоровья Кяди Лепп

Вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина, курирующая сферы социального обеспечения и здравоохранения, отметила, что год от года в обществе идут разговоры о чрезмерном употреблении алкоголя населением и связанных с этим проблемах.