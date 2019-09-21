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Общество

Всероссийский турнир по спортивным бальным танцам проходит в Пскове

Шестой всероссийский турнир по спортивным бальным танцам «Кубок Довмонта» проходит в Пскове в спортивно-развлекательном центре «Простория» 21 сентября. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, в турнире принимают участие порядка 700 танцоров из семи регионов России.

Больше всего участников прибыло из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Самым младшим танцорам исполнилось 4 года.

Уже выступили юные спортсмены, сейчас продолжается борьба среди профессиональных танцоров. Судьи международного класса оценивают технический уровень презентация пар и то, как взаимодействуют с партером при помощи танца.

В турнире участвуют как начинающие спортсмены, так и победители, финалисты российских и международных соревнований.

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