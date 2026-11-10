Игорь Иванов: Служба в полиции – ответственная и почётная миссия

12:12, 10 ноября 2026, ПАИ

Сотрудников и ветеранов органов внутренних дел поздравил с профессиональным праздником председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

«Ваша служба – это ответственная и почётная миссия, требующая мужества, принципиальности, высокой профессиональной подготовки и верности служебному долгу. Ежедневно вы стоите на страже правопорядка, защищаете права и безопасность граждан, обеспечиваете спокойствие и стабильность в обществе. Мы знаем это не понаслышке – многие сотрудники состоят в профсоюзе», – отметил он.

Также лидер профсоюзного объединения поблагодарил ветеранов органов внутренних дел за многолетний добросовестный труд, богатый профессиональный опыт и преданность избранному делу, которые служат достойным примером для молодого поколения сотрудников.

Игорь Иванов добавил, что профсоюзы высоко ценят нелёгкий труд, ответственность и самоотдачу сотрудников МВД, а также значимость социальной защищённости работников, их достойных условий службы и уверенности в завтрашнем дне.

«Желаю всем сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел крепкого здоровья, благополучия, выдержки, профессиональных успехов, надёжного товарищеского плеча и поддержки близких. Пусть служба приносит заслуженное уважение и признание, а в каждом доме царят мир, согласие и благополучие!» – заключил он.