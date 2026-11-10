Мост через Оршанку закрыли в Новоржевском районе
Движение по мосту через реку Оршанку на км 1+400 автомобильной дороги Орша – Плясани полностью закрыто с понедельника, сообщила глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова в своём канале в MAX.
По её словам, закрытие связано с необходимостью срочного ремонта. На объекте проводятся работы для обеспечения безопасности и долговечности сооружения.
Для удобства жителей и автомобилистов организован альтернативный маршрут через Ямищи – Большую Слободу – Тростницы – Новоржев. Любовь Трифонова попросила отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее планировать поездки.
Предполагаемый срок завершения ремонта – 19 ноября.
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