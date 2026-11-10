Мост через Оршанку ​закрыли в Новоржевском районе

12:18, 10 ноября 2026, ПАИ

Движение по мосту через реку Оршанку на км 1+400 автомобильной дороги Орша – Плясани полностью закрыто с понедельника, сообщила глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова в своём канале в MAX.

По её словам, закрытие связано с необходимостью срочного ремонта. На объекте проводятся работы для обеспечения безопасности и долговечности сооружения.

Для удобства жителей и автомобилистов организован альтернативный маршрут через Ямищи – Большую Слободу – Тростницы – Новоржев. Любовь Трифонова попросила отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее планировать поездки.

Предполагаемый срок завершения ремонта – 19 ноября.