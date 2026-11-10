Международная конференция «История, архивы и общество» стартовала в Пскове

12:46, 10 ноября 2026, ПАИ

Международная научно-практическая конференция «История, архивы и общество» (XXI Псковские архивные чтения) стартовала в Псковской области сегодня, 10 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

На торжественном открытии конференции в ПсковГУ от имени правительства Псковской области участников поприветствовала заместитель министра юстиции Псковской области Олеся Петрова.

«Наша встреча проходит, когда мы отмечаем 250-летие образования Псковской губернии с центром в городе Пскове. Сегодня, пройдя большой путь, Псковские архивные чтения стали значимой, авторитетной площадкой, объединяющей исследователей из разных уголков России и зарубежья. Приоритетные темы конференции актуальны и крайне важны: глубокое, объективное изучение истории своего края, истории Великой Отечественной войны, которая изменила жизнь каждой семьи, каждого человека нашей страны, позволяет воспитывать уважение к прошлому, чувство гордости за свою страну, за подвиги наших отцов и детей», – подчеркнула она.

Также Олеся Петрова добавила, что работа по изучению и введению в научный оборот новых документов, по разработке на их основе новых методик преподавания формирует надёжную опору исторического просвещения молодёжи и противостоит попыткам фальсификации прошлого.

Первый заместитель председателя Законодательного Собрания Псковской области Игорь Дитрих, обращаясь к участникам, подчеркнул, что Псковская земля – это сокровищница российской истории, где сохранилось множество уникальных свидетельств минувших эпох.

«Архивы, хранящие летописи, документы и артефакты, открывают перед исследователями поистине безграничные возможности для новых открытий и глубокого осмысления исторических процессов. Именно архивы являются тем фундаментом, на котором строятся наши знания о прошлом, позволяя нам прикоснуться к голосам прошлого. Я убеждён, что форум внесёт значимый вклад в развитие исторической науки и послужит укреплению связи между учёными из разных регионов, а главное, поможет сохранить и приумножить нашу общую историческую память, передать её будущим поколениям», – сказал он.

Временно исполняющий обязанности ректора Псковского государственного университета Сергей Николаев подчеркнул, что исследование проблем Великой Отечественной войны традиционно является одним из ведущих направлений научной работы преподавателей, аспирантов и студентов университета.

«Научные исследования, дискуссии, которые развернутся в ходе работы секций, тематических площадок, станут не только академическим упражнением, но и внесут реальный вклад в понимание исторического прошлого», – отметил он.

Также приветственный адрес участникам направил председатель правления Российского исторического общества Руслан Гакуев. «За годы своего существования Псковские архивные чтения стали доброй традицией, неотъемлемой частью научной жизни региона и Северо-Запада России. Объединяя историков, архивистов и музейных работников, этот форум способствует изучению богатейшего прошлого Псковской земли, введению в научный оборот новых источников и укреплению профессиональных связей. Именно архивные документы позволяют нам всё полнее восстанавливать события военных лет, открывать неизвестные страницы истории, сохранять память о мужестве защитников и о судьбах мирных жителей, столкнувшихся с ужасами нацистской оккупации», – говорится в его приветствии.

Директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова отметила, что в рамках конференции будут рассмотрены вопросы истории Великой Отечественной войны, сохранения исторической памяти, вклада советского народа в победу в Великой Отечественной войне.

«В рамках конференции у нас состоится заседание Молодёжного клуба Российского исторического общества, заседание консорциума, изучение истории Второй мировой войны. И ждёт насыщенная программа, не только научная, но в том числе и с посещением Музея истории оккупации и геноцида населения Псковской области. Будет молодёжная площадка, в рамках которой к нам приехали молодые исследователи из целого ряда вузов, которые обратятся к архивным документам по истории Великой Отечественной войны», – рассказала она.

Кроме того, доклады, которые звучат на конференции, основаны на архивных документах, в том числе ранее не использованных.

По итогам конференции будет издана книга, где будут опубликованы все научные открытия.

«В этом году мы будем представлять наши новые издания. Там впервые для широкого круга исследователей опубликованы письма участников Великой Отечественной войны с фронтов на родину, которые хранятся в архиве, но теперь доступны для всех», – добавила Наталья Исакова.

Отметим, в числе участников конференции – учёные, архивисты и педагоги из Белоруссии, Таджикистана, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Амурской, Вологодской, Иркутской, Ленинградской, Белгородской, Ростовской областей, Карелии и многих других субъектов России.

Псковские архивные чтения продлятся до 12 ноября.