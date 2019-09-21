Проект «Культпросвет» стартует в Псковской области 23 сентября

18:31, 21 сентября 2019, ПАИ

В рамках проекта «Культпросвет» более 70 школьников из Печорского района посетят в Пскове передвижной выставочно-лекционный комплекс ОАО «РЖД» 23-24 сентября. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, для учеников также состоится экскурсия в Псковском Кремле.

В течение учебного года ребята посетят Псковскую областную филармонию, Псково-Изборский объединенный музей-заповедник, планетарий, Пушкинские Горы и музей в Печорах.

Отмечается, что проект «Культпросвет» презентовали на молодежном форуме «Ладога» в июне 2019 года в рамках форсайт-сессии «Инструменты вовлечения молодежи в социальную практику» под руководством полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана.

Практика реализации проекта была представлена на региональном форуме «Безграниц» на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Партнёры проекта – управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области, проектный офис «Команда 2018», Псковский государственный музей заповедник и БКЗ филармонии Пскова.