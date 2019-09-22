Более полутора тысяч участников собрал «Кросс нации» в Пскове

09:16, 22 сентября 2019, ПАИ

Более 1,5 тыс. участников собрала всероссийская массовая спортивная акция «Кросс нации» в Пскове. На старт вышли представили 16 муниципалитетов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В результате на дистанции 8 километров лучшим среди юношей был Даниил Гудков из Великих Лук, среди взрослых - Максим Гуров и Валерия Бороусова из Пскова.

Четыре километра среди юношей быстрее всех преодолел Андрей Костенко из Невеля, среди девушек — Александра Голубкова из Великолукского района, среди взрослых спортсменов - Руслан Ильин и Екатерина Никитина из Пскова.

Детский забег среди мальчиков выиграл пскович Вадим Высоцкий из Пскова, среди девочек — Евгения Михайлова, представлявшая Псковский район.

Был организован забег участников Специальной олимпиады для людей с ментальными нарушениями. Им предстояло преодолеть 200 метров.

По решению Управление цифрового развития и связи администрации региона каждый из 9 забегов был цифровым, то есть все победители получили в подарок цифровые приставки. Кроме того, на стартовой площадке была организована интерактивная зона, где каждый мог сфотографироваться и выложить снимок в социальные сети, чтобы принять участие в розыгрыше телевизора. Фотографию нужно было сопроводить хештегом #переходимнацифруврегионе60. Как пообещал начальник Управления цифрового развития Денис Матвеев, телевизор будет разыгран 14 октября, в день перехода Псковской области на цифровое телевещание.

«Кросс нации» — самое массовое спортивное мероприятие на территории России. Проводится оно с 2004 года и традиционно включает в себя забеги на разные дистанции – от 1 до 12 километров.