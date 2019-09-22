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Общество

Сергей Шойгу не считает правильным отмену обязательного призыва в армию

Министр обороны России Сергей Шойгу не считает правильным отмену обязательного призыва на военную службу. Об этом он заявил в интервью изданию «Московский комсомолец».

«В принципе это возможно. Но не считаю такое решение правильным. Абсолютно убежден, что какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть в любом случае»,— сказал  Сергей Шойгу.

Он пояснил, что за счёт мобильного резерва из граждан, который должен быть напряду с профессиональной армией, в случае угрозы начала войны можно быстро усилить Вооруженные силы.

Министр также считает, что мобилизация даёт возможность молодым людям ощутить причастность к защите Родины. «А если армия будет восприниматься исключительно как один из способов неплохо заработать, этого нравственного стержня у них точно не будет»,— подчеркнул он.

При этом Сергей Шойгу сообщил, что российская армия продолжит профессионализироваться.

Осенний призыв на военную службу стартует 1 октября. В Псковской области в армию планируется отправить порядка 600 новобранцев.

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