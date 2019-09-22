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Общество

Заменить окна в столовой центра соцобслуживания в деревне Кислово помог Великолукский агрохолдинг

Великолукский агрохолдинг помог заменить окна в столовой Центра социального обслуживания Великолукского района в деревне Кислово. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, с просьбой о замене окон, на которую откликнулись работники Великолукского мясокомбината, обратилась администрация Великолукского района.

Исполняющая обязанности директора Центра социального обслуживания Великолукского района Оксана Макарова рассказала, что вопрос об установке новых окон решился очень быстро: обращение руководству предприятия отправили в конце августа, а к концу сентября работы были уже завершены.

Оксана Макарова поблагодарила руководство и сотрудников мясокомбината за быстрое реагирование на просьбу, за экстренную помощь.

Кроме того, к 1 сентября Великолукский агрохолдинг закупил для Невельской гимназии и Красногородской школы портативную музыкальную систему и наборы первоклассников.

«Помощь образовательным учреждениям Псковской области – одно из направлений политики Великолукского агропромышленного холдинга. Забота и участие в жизни населения Псковской области - это неотъемлемая часть  деятельности Великолукского агрохолдинга», - подчеркнули в пресс-службе предприятия.

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