СМИ сообщили о возможном отстранении России от Олимпиады 2020 года

12:51, 22 сентября 2019, ПАИ

Иностранные СМИ сообщили о возможном отстранении России от Олимпийских игр 2020 года в Токио. Как заявил журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подозревает Россию в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории.

В тоже время Олимпийский комитет России назвал появившуюся информацию слухами. Пресс-секретарь ОКР Константин Выборнов заявил, что комитет оперирует только официальной информацией в момент ее появления.

«Это уже стандартная практика, это написал наш немецкий любимый журналист. Мы не будем его точно никогда комментировать», — цитирует пресс-секретаря ОКР sportbox.

С 2015 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено полноправного статуса, осенью 2018 года WADA его восстановило при условии передачи данных московской антидопинговой лаборатории.

В июле эксперты WADA заявили о нарушениях в допинг-пробах 43 российских спортсменов, всего же под подозрением оказались результаты 298 атлетов.