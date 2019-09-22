Новые качели появятся в парке Порхова

13:31, 22 сентября 2019, ПАИ

В центральном парке Порхова установят новые качели. Одна из них - двухсекционная деревянная для детей от 5 до 12 лет, вторая – качели «Гнездо», рассчитанная на детей от 4 до 16 лет.

Как следует из документов закупки, размещённых на сайте госзакупок, качели будут установлены в рамках благоустройства центрального парка. Средства на них выделяются из бюджета Порховского района.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 210 тысяч 71,06 рубля.

Заявки от потенциальных поставщиков принимаются до 30 сентября. Аукцион намечен на 2 октября.