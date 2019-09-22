В Ленинградской области выпал первый снег

14:03, 22 сентября 2019, ПАИ

В Ленинградской области выпал первый снег 22 сентября. Об этом пишет 47news со ссылкой на очевидцев. В частности, снег прошёл в селе Алеховщина. «Валит по-настоящему», - прокомментировали изданию снегопад местные жители.

Также сегодня поступали сообщения о сильном граде, который прошёл в Кингисеппском, Всеволожском и Кировском районах. При этом, 47news отмечает, что град был зафиксирован и ранее, например, 19 сентября в Гатчине.

В Псковской области снега пока не прогнозируется. На 22 и 23 сентября синоптики обещают лишь небольшие дожди. В воскресенье столбики термометров поднимутся до 11 градусов, в понедельник – до 10. Предстоящей ночью ожидается от -2 до +3.