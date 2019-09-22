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45 экипажей подали заявки на участие в ралли «Псков Ганзейский»
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45 экипажей подали заявки на участие в ралли «Псков Ганзейский»

На сегодняшний день заявки на участие в ралли «Псков Ганзейский», которое состоится 26-28 сентября, подали 45 экипажей. Как сообщили Псковскому агентству информации в Федерации автоспорта Псковской области, на гонку намерены приехать гонщики из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Уфы, Екатеринбурга, Якутска, Екатеринбурга, Челябинска, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Ярославля, Смоленска, Нижнего Новгорода, Ижевска, Перми, Минска (Белоруссия).

Псков пока представлен одним экипажем в составе Максима Павлова и Сергея Пушкаря.

Ожидается, что количество участников гонки возрастёт, поскольку организаторы LADA Rally Cup приняли решение о проведении финального этапа моносерии в рамках ралли «Псков Ганзейский».

Гонка также является финалом Кубка России по ралли,  Чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского» и третьим этапом Кубка Белоруссии по ралли-спринту.

Церемония открытия соревнований состоится 27 сентября в 21:00 в центре Пскова. Далее будет дан старт первому скоростному участку, трасса которого пройдёт между площадями Ленина и Октябрьской.

Основная часть гонки будет 28 сентября. Спортсменам предстоят 350 километров по дорогам Псковского, Печорского и Палкинского районов, из которых около 106 километров – протяжённость скоростных участков.

Специальным гостем ралли будет «боевой» автомобиль команды «КАМАЗ-мастер» -победитель ралли-рейдов «Дакар».

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