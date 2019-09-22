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Общество

Салют в честь 75-летия освобождения Таллина дадут в Москве

Салют в честь 75-летия освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков дадут в Москве 22 сентября в 22:00. Как пишут российские СМИ,  салют запустят из Парка Победы на Поклонной Горе.

В небо поднимутся более 2 тысяч залпов 50-и видов фейерверков, купола разрывов превысят в диаметре 300 метров. Звуковое сопровождение салюта обеспечит батарея пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

В течение дня в Таллине проходят памятные мероприятия. Сотрудники посольства России в Эстонии  возложили цветы к памятнику воину-освободителю на военном мемориальном кладбище Таллина. 

«Освобождению Таллина предшествовали тяжелейшие бои на северо-востоке и юге Эстонии. И в этот день мы испытываем чувство благодарности к героям той поры, которые не жалели своей жизни для освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. Мы помним, скорбим и годимся», - заявил посол России в Эстонии Александра Петрова.

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