В Опочецком районе микроавтобус сбил лося, пострадали семь человек

22:45, 22 сентября 2019, ПАИ

22 сентября около 20:25 в Псковской области на автодороге Санкт-Петербург - Невель произошло ДТП, в результате которого пострадали семь человек. Как рассказали Псковскому агентству информации, на 429 километре трассы (Опочецкий район) водитель автомашины Мерседес Спринтер совершил столкновение с лосем.

В ведомстве уточнили, что в результате аварии семь человек, в том числе, водитель микроавтобуса, получили травмы. Все они были доставлены в больницу. Медики констатировали незначительные травмы и ушибы. По предварительным данным, наиболее сложные травмы у водителя -речь идет о переломе ноги.

Диагнозы в эти часы уточняются.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.