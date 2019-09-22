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В Опочецком районе микроавтобус сбил лося, пострадали семь человек

22 сентября около 20:25 в Псковской области на автодороге Санкт-Петербург - Невель произошло ДТП, в результате которого пострадали семь человек. Как рассказали Псковскому агентству информации, на 429 километре трассы (Опочецкий район) водитель автомашины Мерседес Спринтер совершил столкновение с лосем. 

В ведомстве уточнили, что в результате аварии семь человек, в том числе, водитель микроавтобуса, получили травмы. Все они были доставлены в больницу. Медики констатировали незначительные травмы и ушибы. По предварительным данным, наиболее сложные травмы у водителя -речь идет о переломе ноги. 

Диагнозы в эти часы уточняются. 

На месте аварии работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.

 

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