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Общество

Назван популярный способ грабить россиян в интернете

В России жертвами мошенников в интернете чаще всего становятся пользователи онлайн-площадок. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на IT-компанию, мошенники крадут деньги с банковских карт, к которым привязаны мобильные номера пользователей.

Количество таких транзакций в месяц достигает до 3 тысяч в месяц. Чаще всего мошенники просят продавцов назвать CVC- или CVV-код карты, пароль от мобильного банка, коды подтверждения и прочую информацию, чтобы якобы перевести деньги за товар.

По словам представителей Роспотребнадзора со ссылкой на данные Центробанка, объем несанкционированных операций с использованием платежных карт за прошлый год вырос до 1,38 млрд рублей (на 44%).

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