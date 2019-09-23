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Общество

Повысить налоговую выплату клиентам НПФ предложили в России

В России предложили внести поправки в Налоговый кодекс, в частности, повысить предельную сумму взносов для налогового вычета до 400 тысяч рублей и освободить от НДФЛ негосударственные пенсии для членов семьи. Как сообщает газета «Известия», инициатором поправок выступила Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ).

Законопроект уже направили в Центробанк, Минфин и Минэкономразвития на прошлой неделе.

Предполагается увеличить предельную базу для начисления налогового вычета, который «предоставляется в связи с уплатой пенсионных и страховых взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, добровольного пенсионного страхования, добровольного страхования жизни и дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию» со 120 тысяч до 400 тысяч рублей. При этом налоговый вычет составит 52 тыс. рублей вместо теперешних 15,6 тыс. рублей.

По мнению представителей ассоциации, такие льготы помогут повысить клиентскую базу НПО (негосударственного пенсионного обеспечения) более чем на 10%, это позволит развивать данную систему и дальше.  

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